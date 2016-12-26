北市核發同性伴侶證 首日7對申請
台北市政府今天起核發「同性伴侶證」，民政局統計，今天共有7對同性伴侶申請、發出14張證，同性伴侶可憑此證簽署醫療手術同意書、申請家庭照顧假等。
民政局表示，北市府去年6月17日起開放同性伴侶到各區戶政事務所申請註記，申請註記後將核發公文，同性伴侶可憑註記公文簽署醫療手術同意書或申請家庭照顧假等，統計台北市到今年11月底，已有272對同性伴侶申請註記。
民政局說，不過有同性伴侶反映，註記公文為A4大小，不便攜帶，因此今天起核發「同性伴侶證」，與身分證同樣大小，功能與註記公文相同，方便同性伴侶社會互動與證明身分的需求。今天共有7對伴侶申請、發出14張證。
民政局說，同性伴侶只要年滿20歲、單身，且其中一方現設籍於台北市，或台中市、台南市、高雄市和彰化縣等合作縣市，皆可在台北市或合作縣市申請同性伴侶註記；但「同性伴侶證」僅限在台北市申請註記者才可請領。1051226
(中央社)
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