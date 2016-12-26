金馬賓館變身 國際藝術村有譜

我要評比

高市金馬賓館曾是調駐金馬前線國軍等候軍艦輸運的住宿驛站，走過半世紀，賓館功能不再，荒廢逾10年，高市府已完成標租作業，預計1年後將活化變身為國際藝術村。

金馬賓館位在壽山下、已有50年歷史，早期是外島官兵的轉運站，後來成為推動鐵路地下化的辦公處所，在鐵路改建工程處搬遷後，建物荒廢逾10年。

市府都市發展局協調國有財產署徵求民間投資活化金馬賓館，日前評選由高雄在地的永添文化創意公司取得9年優先經營權，預計以1年時間變身改造後，以嶄新面貌亮相。

業者提案規劃打算改造成為吸引藝術創作者進駐的空間，同時要開設成美學講堂，打造金馬賓館為創新的國際藝術聚落，提升高雄市民人文視野。

都發局指出，標租以9年為期，期滿得申請續約，市府與業者的契約也設定固定和營運權利金，前者每年支付市府新台幣30萬元，後者視業者營運依比例提撥權利金回饋地方。

都發局長李怡德預估這個開發案，每年可為市府創造約300萬元收益，他說，除可保留市民的集體記憶，也可將閒置空間活化再利用，還能開創商機，打造城市新亮點。1051226

(中央社)