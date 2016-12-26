106學年143技專科系停招 56系將熄燈

教育部技職司今天表示，106學年技專校院共143個科系申請停招，其中87個科系是部分學制停招，另外56個科系停招，待在學生畢業後將正式走入歷史。

106學年大學學科能力測驗將於明年1月舉行，根據教育部技職司初步統計，106學年技專校院共有143個科系申請停招。

技職司指出，停招是指該系或科停招該學制後，於大學部或專科部均無任何學制招生，而學制停招則是指該系或科停招部分已開設的學制，但107學年仍有其他學制繼續招生。

根據技職司資料顯示，106學年技專校院共有143個科系申請停招，其中87個是部分學制停招，56個科系是停招，也就是自106學年起不再招收新生，待在學生畢業後，該科系將正式走入歷史，106學年停招學校以亞太創意技術學院17個科系申請停招最多，包含3個部分學制停招。1051226

(中央社)