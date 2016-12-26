教廷對陸示好 中梵關係改善伴隨爭議

教宗方濟各近來對大陸官方主導的中國天主教代表會議「態度變軟」，引發兩極看法。一方樂見中梵融冰；另一方認為，中梵若建交，意味宗教自由不再是「所有人權的試金石」。

在「黨管一切」的中國大陸，宗教也必須在黨國權力的掌控之下，對於官方認可的宗教設有「最高機構」，每5年召開一次的中國天主教代表會議就是一例。第9屆中國天主教代表會議今天起至30日就在北京召開。

前任教宗本篤十六世曾說，這個會議「與天主教教義無法調和」，其功能是闡明教會是國家和黨的財產、並讓教友日益分裂。

中梵關係近來明顯改善，天主教香港教區樞機主教湯漢今年8月在公教報撰文表示，教廷與大陸已就主教任命達成初步結果。對於這次的中國天主教代表會議，教宗方濟各則沒有要求主教們缺席或者抵制大會。

日本產經新聞則報導，梵蒂岡20日公開表示，「認可」被其承認的主教出席26至30日在北京召開的第9屆中國天主教代表會議。

雖然梵蒂岡發出的官方聲明指出，對於此次大會，「梵蒂岡方面會根據確鑿的事實來做出評判」。但教宗「態度變軟」普遍被外界解讀為「對中國大陸示好」。

不過，在大陸神職人員或信徒當中，對於中梵關係改善卻出現了分歧的看法。

華東師範大學宗教與社會研究中心主任李向平表示，一些中國的神父對於「夾在梵蒂岡和自己政府之間」感到痛苦，若中梵之間在主教祝聖問題上達成一致，至少能夠讓大陸信徒的宗教生活「更正常」。

華爾街日報則報導，梵蒂岡官員飽受來自中國地下教會的強烈抗議，不少教會認為此舉意味教廷向中國傾斜，是對他們忠誠的背叛。

在「梵蒂岡內部通訊（Vatican Insider）」網站上，一些文章也很能反映不同立場天主教神職人員的衝突看法。

一名大陸天主教司鐸就表示，近期所有晉牧的新主教都獲得了教宗和大陸政府的認可，避免了「非法祝聖」和主教不能公開履職的無奈，「這是不幸中的萬幸」，應當感謝教宗在改善中梵關係上所作的努力，而非冷言冷語。

但也有神職人員認為教宗方濟各和大陸政府打交道「很幼稚」。天主教香港教區榮休主教陳日君日前接受英國衛報訪問時表示，教宗可能有些天真，不了解中國共產黨的背景。

他認為，梵蒂岡若與中國建交，將「背叛耶穌基督」，任何容許中方任命神職人員的協議都是投降。

微博「光與愛之家」引用的報導說，梵蒂岡對於中國天主教代表會議的沈默，會讓全世界的教友認為宗教自由不再是「所有人權的試金石」。

如果未來梵蒂岡同意任命的主教名單必須先經由中共篩選，這種作法不但在全球天主教界是特例，深層次來說，這個涉及神學的議題也將牽動其他國家主教看法，而梵蒂岡的威信是否會受損也是問題。

一旦大陸和梵蒂岡達成妥協協議，接下來就會觸及中共認可的天主教愛國會的角色功能。

有些人認為，在中梵關係改善的過程中，大陸外交部和國家宗教事務局彼此分裂，外交部樂見雙方關係和緩，使大陸的國際形象更好，但國家宗教事務局則認為會威脅到自身的權勢。

在不同立場力量的拉扯下，中梵關係改善顯然還有一段不算短的路要走。1051226

(中央社)