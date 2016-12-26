106學年大專校院招生 名額減招近萬人

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教育部今天表示，106學年大專校院核定招生名額比去年減少近萬人，近6成學校減招，高教多是主動減招並寄存名額，技職以未達註冊率7成被減招居多。

根據教育部資料顯示，106學年大專校院核定名額約39萬1113人，比105學年（40萬953人）減少9840人，近6成學校減招，高教減招約3372名，技職減招約6468名。

教育部高教司長李彥儀表示，大專校院一年級新生人口數逐年減少，從103年至106年就會減少約4萬人，不少學校預期學生數會下降，因此主動減少招生名額，主動申請將名額寄存，未來招生狀況變好，可以再回過頭向教育部申請調整。

李彥儀指出，教育部也會主動針對學校註冊率連續兩年，低於7成以下的學校扣減招生名額，而私立學校獎補助款也有設立門檻，註冊率4成以下，獎助金就不核配，6成以下都有扣減比例。

教育部技職司指出，技職減招共約6468個名額，其中4000多個名額是因連續兩年註冊率未達7成而被減招，另外2000多個名額則是學校主動寄存名額。1051226

(中央社)