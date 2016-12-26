漢來飯店春節限量乾隆一品鍋 8年翻倍漲
物價連番漲，高雄漢來飯店8年前春節推出限量「乾隆一品鍋」，售價1萬6888元，此後逐年調漲，今年飆至3萬3880元，漲價超過1倍；業者解釋價格隨乾貨成本調整，甚至形容花膠、干貝等食材漲幅誇張，「比買股票還賺」。
漢來飯店2008年推出號稱「全台第一鍋」的乾隆一品鍋，使用頂級花膠、水沙勾排翅、婆參、干貝等高檔食材，當時每鍋定價1萬6888元，沒想到隨著近年物價不斷攀升，前年定價漲至2萬9800元，今年更飆到3萬3800元。
主廚陳潤祺說，今年花膠、干貝漲價2成多，婆參漲1成多，是乾隆一品鍋漲價主因，他更表示高檔乾貨由於稀少，價值連年成長，「8年前如果買來儲存，現在投資報酬率比買股票還賺」。
不過，儘管售價高到嚇人，乾隆一品鍋仍供不應求，有南部大老闆一口氣訂20幾鍋送人，今年限量90鍋，已被預定70多鍋，甚至有香港人每年特地搭飛機來買，陳潤祺說，在香港若是相同等級食材，訂價至少再翻倍。
除了招牌鍋漲價，漢來飯店今年春節餐價也比去年微幅調漲5%，不過因為除夕圍爐宴、初二娘家宴均有主題歌舞秀營造氣氛，高價位全席62桌本月初已被預定一空，而半席6人座共44桌也只剩下個位桌數。
(中時)
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