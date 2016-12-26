婚姻平權初審過關 同志這樣說
台灣推動婚姻平權運動30年，攸關同婚的民法修正案昨通過初審，寫下歷史新頁。中午12時8分，司法委員會召委尤美女宣布全案審查完竣，支持群眾歡呼雷動、狂舞彩虹旗，不少人擁抱、喜極而泣。有同志情侶說「終於等到這一刻。」
「我是人、也是同志，我只是想跟相愛的人能有法律上的保障，如果我不挺婚姻平權，那我還能挺什麼？」挺同婚民眾許書翔表示，關鍵時刻若不表態發聲，讓更多立委聽見不同聲音，法案將像過去一樣在院會遭封殺、石沈大海。
本身是同志的Morry則說，必須為了自己站出來爭取權益，身邊許多好友也是同志，加上最好的朋友剛交男友、想要結婚，更要為了自己與朋友挺身而出。參與每次活動都具意義，大家抱持希望，也感動立委為同志爭取權益。
(中時)
關鍵字：婚姻平權
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