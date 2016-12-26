據稱可發現F22 陸雷達入選十大武器

我要評比

據報導，中國大陸兩款雷達因為可以發現美國先進匿蹤戰機F-22（猛禽）的改進型F-22A，近日入選大陸10大明星武器。

澎湃新聞網今天報導，大陸國防科技工業局早前主導評選2016年國防科技工業10大明星武器，並於近日公布結果。

入選的大陸10大明星武器中，有兩款遠端相控陣警戒雷達，分別是YLC-8B機動式預警相控陣雷達和JY-27A遠端警戒雷達。

報導說，這兩款雷達各有特點，相同之處在於都採用有源相控陣雷達天線，並強化反匿蹤能力。

此外，YLC-8B與JY-27A在不同波段工作，因此在探測性能和結構設計上有著不小的差異，但在實際使用中，兩者往往要配合工作，性能互補。

報導表示，今年2月，解放軍報曾經刊登文章，指東海艦隊在東海防空識別區附近發現不明目標，當時外界紛紛猜測發現的是F-22A。

之後，有美國媒體報導大陸雷達可以追蹤美國的F-22A戰機。

今年11月，中國電子科技集團公司在珠海航展展出了YLC-8B和JY-27A。

澎湃報導指出，今年2月發現F-22A戰機的正是當時還在部隊試用中的YLC-8B。

報導聲稱，目前，幾乎所有採用匿蹤設計的第5代戰機在YLC-8B和JY-27A這類工作在UHF超高頻（前者）、VHF甚高頻（後者）的大型陸基警戒雷達面前，都是無處遁形的。

報導聲稱，YLC-8B和JY-27A除了能夠發現F-22A戰機，還能實現航跡跟蹤，這就為進一步鎖定甚至擊落該機創造條件。

據分析，YLC-8B採用UHF工作頻段，一般稱為分米波，而JY-27A工作在VHF頻段，屬於米波。

這兩種雷達波對於F-22A這種外形尺寸較小的匿蹤戰鬥機，只要輻射功率足夠強，就完全可以在機身較大的部件，如垂尾、平尾以及機翼前後緣上產生電諧振，從而形成較強的回波。

而且，機身表面塗覆的吸波材料塗層對於分米波和米波來說，也是完全無效的。

報導表示，這便是YLC-8B和JY-27A得以發現F-22A的主因。1051226

(中央社)