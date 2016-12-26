舌頭像被針刺 她驗出3公分腦瘤
今年44歲的劉小姐，3年前突然感到舌頭刺痛，「就像拿針一直刺舌頭」，不只吃止痛藥無效，連水都沒辦法喝，痛到受不了就醫檢查，發現小腦長了3公分大的腦瘤。
劉小姐今天受訪時說，她在國中時曾因右耳聽力變差，就醫診斷為中耳炎，但治療過後仍未改善，她也誤認是中耳炎導致永久聽力損傷，漸漸接受它，直到舌頭劇痛才驚覺不對勁，但想不到聽力損傷、舌頭痛竟然都跟腦瘤有關。
收治患者的北榮耳鼻喉頭頸部醫師王懋哲表示，患者就醫右耳聽力嚴重受損，一般對話、講電話她都聽不到，必須高於70分貝才能聽見，透過腦部核磁共振檢查發現，她的右側小腦長了超過3公分大的聽神經瘤，壓迫到腦幹造成聽力損傷。
王懋哲說，聽神經瘤是一種良性腫瘤，平均每年生長0.1公分，發生率約為10萬分之1，常見於40至50歲的成年人，最常見的症狀是單側聽力損失、耳鳴等，但因影響不大，多數人常不以為意，但要是壓迫到腦內部位，可能會有面神經麻痺、不平衡、腦積水等症狀或是容易嗆咳、吞嚥困難、頭痛等，甚至可能無法閉眼、微笑，甚至嘟嘴等。
最後北榮神經外科、耳科醫師組成的醫療團隊，替她施作「經迷路路徑聽神經瘤手術」，把腦瘤完全切除，追蹤3年無復發，完全沒傷到顏面神經；劉小姐笑說，開完刀不僅舌頭不痛了，術後3個月就可以開車，4個月後就能回到工作崗位。1051226
(中央社)
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