冬夜帶4孩到公廁洗冷水澡 暖警安排住宿助返家

婦人與4名孩子26日被帶到警所，並隨後安排到旅館過夜。（程炳璋翻攝）

嘉義一名陳姓視障婦人25日跑到台南花園夜市，頂著10餘度寒風，在夜市廁所以冷水幫四名小孩洗澡，路人通報警方，警員將她們帶回警所，並安排住宿一晚，隔天讓陳婦一家五口搭火車回嘉義，並通報嘉義社會局後續接手安置。

陳姓婦人帶著2男2女從嘉義到台南花園夜市，長女8歲，次子7歲、三女3歲、么兒2歲，他們拿著募款箱與糖果在夜市內向人行乞，引起路人側目。婦人隨後又在近午夜時分，夜市快結束營業時，利用夜市廁所幫4名小孩洗澡，有民眾見狀覺得太扯，通報警局。

警方調查，陳婦一家是嘉義縣社會局通報的高風險家庭，母親視障，由8歲長女扛起家計，陳婦的丈夫入獄，她一人帶著四子，無力賺錢養家，過著顛沛流離的生活，只靠著低收入戶補助維生。25日到台南花園夜市行乞，以求全家溫飽。

警方將她們帶回警所，通報嘉義縣社會局，警方認為，婦人帶著小孩餐風露宿，已達安置標準，但全案後續交由社會局志工評估。

警方原本打算當夜讓陳家一家五口搭車回嘉義，但時值半夜已無到嘉義的車班，警方只好另找一家小旅館，提供一家五口暫時棲身過夜，旅館老闆娘得知陳婦家境，慨然允諾免費提供房間，陳婦再三感謝警方幫忙，一家人在26日一早搭火車返回嘉義。

(中時)