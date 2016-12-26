台南再爆17件日本核災食品 議員批南市府擺爛

國民黨台南市議會黨團舉發第二波台南買到的日本核災區食品，質疑衛生局擺爛，把關不力，民進黨台南市議會黨團為政策護航，讓國民黨團提出的增修條文無法過關。（程炳璋攝）

台南市議員林燕祝繼13日公布3件日本核災區食品，26日再提出17件在超商買到來自日本核災區食品，質疑台南市衛生局擺爛把關不力。台南市政府將請衛生局主動聯繫，了解食品來源管道，再就個案查明。

林燕祝第二波公布的日本核災區食品，以兒童零嘴為主，包括餅乾、巧克力、醬油等，她說是在反核災食品連署時，有民眾主動提供，都是在台南某家專賣日本商品的超市買到。

林燕祝表示，這批食品來自日本千葉、茨城等核災區，幾乎都是零嘴食品，很容易就讓兒童誤食，戕害下一代身心。她痛批衛生局擺爛，不積極查緝，她向衛生局反應為何民眾買的到，衛生局卻查不到？衛生局稽查人員還追問在何處買得？令她氣結。

國民黨團書記長蔡育輝、副書記長王家貞、市議員洪玉鳳、林燕祝、林美燕、盧崑福、許至椿、李坤煌等人26日聯合痛批，日前推動台南市食品安全管理自治條例修正案，增訂反核災食品自治條例，竟遭民進黨台南市議會黨團護航封殺，衛生局也消極擺爛。

台南市政府新聞處回應，食安條例是禁止福島地區的食品，進口的食品要符合國際安全標準才能過關。市府會請衛生局主動聯繫，對違反情況、標示問題，會就個案查明。

(中時)