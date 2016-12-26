獲利回吐 日股長假後量縮走跌

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經過連續3天長假後，日股今天在淡靜交投中小跌作收，投資人多趁機獲利回吐。

日經指數收跌0.16%或31.03點，報19396.64點；東證指數收挫0.37%或5.68點，報1538.14點。

彭博報導，隨著年關將至，全球股市成交量相繼萎縮，東證一部總成交量今天跌至1.63兆日圓（139億美元），相對9日為3.92兆日圓。

東京大和住銀投信投資顧問公司（Daiwa SB Investments Ltd.）基金經理人岩間星二（Seiji Iwama）說：「日股缺乏消息面刺激，走勢有限。技術性指標提供些許指引，但缺乏題材助攻，因此我預期2016年將在平靜中封關。」1051226

(中央社)