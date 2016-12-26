跨年輕軌延班與否 高捷傷腦筋

我要評比

高雄輕軌首度面臨跨年疏運考驗，是否延班營運頗令高捷公司傷腦筋。高捷公司近日要與市府研議，將以安全第一為考量，避免發生意外。

高捷公司總經理陳瑞騰今天指出，上週夢時代大氣球遊行，大量人潮湧進時代大道，人車漠視輕軌營運，紛紛在即將進站的輕軌軌道和車站路廊上佇足停留，甚至連在車站大批候車民眾也未迴避，更有民眾坐於車站路廊上，讓交管人員為勸離民眾忙翻，也嚇出一身冷汗。

他又說，即使占用輕軌路廊觸法可依法裁罰，但主管單位仍以勸導優先。

陳瑞騰說，以大氣球遊行當天為例，很多民眾擅闖，還不理會站務人員勸導，義交也忙著維持秩序，以防人車衝擊輕軌行車，所以高捷面對跨年輕軌營運顯得更審慎。

高雄輕軌平日營運時間到晚上9時，高捷有意延駛，與捷運一起配合跨年輸運再收班，但是考量散場時間可能人潮湧現，一旦民眾不遵守秩序，恐怕衝擊到輕軌行駛的安全，高捷還要和市府進一步評估。

高捷指出，如果輕軌要配合延長收班營運，將要尋求更多警力協助，各車站也要加派站務人員疏導，否則人車都有安全疑慮。1051226

(中央社)