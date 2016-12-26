Uber盼留台灣 交部：堅持3納原則
立法院日前通過公路法修正案，明年對Uber開罰最高達2500萬，Uber今天舉辦「Uber留下來，台灣站出來嘉年華」，爭取民眾支持。交通部回應，Uber應納稅、納保及納管。
日前交通部三讀通過公路法修正案，明年違法經營計程車服務業將重罰，也被稱為是衝著Uber而來，對此，Uber今天在台北松山文創園區舉辦「Uber留下來，台灣站出來嘉年華」，吸引200多人前往聲援力挺。
Uber表示，公路法修正案上路後，將扼殺台灣未來發展任何車輛分享服務的可能，這樣的倉促決定漠視消費者選擇權、駕駛人更彈性的經濟機會、用科技保障乘客安全的可能；此外，也阻礙了台灣擁抱車輛分享可帶來的機會。
對此，交通部今天回應，Uber來台後，已和交通部進行多次溝通，Uber若想合法，可以申請經營計程車客運服務業或小客車租賃業，或是和合法計程車業者合作，但到目前為止都不見Uber申請，因此交通部將持續取締，堅持Uber應納稅、納保及納管的原則。
根據交通部公路總局統計，截至26日止，交通部已經對Uber公司開罰481件，裁罰新台幣6845萬元，對接受派遣司機開出463張罰單，裁罰金額2082萬8000元，總計罰款8927.8萬元，Uber已繳6825.6萬元。1051226
(中央社)
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