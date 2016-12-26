南韓：北韓明年將加速金正恩偶像化工作

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南韓統一部今天發布2017年北韓局勢展望相關報告顯示，北韓明年可能為徹底樹立「金正恩唯一領導體系」，加速金正恩偶像化工作。

南韓聯合新聞通訊社引述南韓統一部報告報導，以明年8月「白頭山（長白山）偉人稱頌大會」為契機，北韓或將推崇金正恩，使他與已故領導人金日成、金正日位於同一級別，強調金正恩作為最高領導人具有的正統性，並謀求內部團結。

報告指出，可加速金正恩偶像化工作的各項活動還包括：金正日誕辰75週年（2月16日）、金正恩被擁戴為勞動黨第一書記5週年紀念活動（4月11日）、金日成誕辰105週年（4月16日）等。

關於北韓明年可能發起的挑釁，南韓統一部報告預測，北韓可能試射舞水端中程飛彈、潛射彈道飛彈（SLBM）和搭載核彈頭的飛彈，以及試射洲際彈道飛彈（ICBM）等。

報導指出，就北韓明年對外政策，南韓報告預測，北韓將致力於重新樹立包括北韓與美國關係在內的對外關係。北韓可能會再次要求美國放棄對北韓敵對政策的同時，暗示舉行對話的可能性等，尋找改善關係的機會。北韓為了擺脫被國際社會孤立的局面，會試圖改善與中國、俄羅斯的關係，同時加強與不結盟國家的交流。

對於北韓明年對南韓政策，南韓報告展望稱，北韓將關注南韓內部局勢，開展全方位的統一戰線攻勢，抨擊南韓現任政府的對北韓政策。

同時，北韓還將為明年初舉行「全民族大會」和部分南韓相關團體進行接觸，甚或提議舉行對話等，企圖加劇南韓內部矛盾。1051226

(中央社)