台大招生作業有疏失 唯一頂大被減招

台大於106學年被減招17個名額，也是唯一被減招的頂大。教育部今天表示，台大因作業疏失，讓學生以試辦性質的希望管道進入醫學系，因此扣減台大名額。

根據教育部資料顯示，106學年大專校院核定名額約39萬1113人，比105學年（40萬953人）減少9840人，近6成學校減招，高教減招約3372名，技職減招約6468名，其中台大是唯一被扣減名額的頂尖大學。

教育部高教司長李彥儀表示，台大有個希望入學的招生管道，屬於單獨招生，目前還是試辦性質，教育部希望學校在試辦時不要將大家很在意的醫學系放入這個管道，但台大因為作業疏失，105學年讓1名學生以希望管道進入醫學系，教育部因此扣減17個名額，由學校分配到各系。

台大註冊組主任洪泰雄表示，台大配合教育部政策，招生扣減17個名額，其中物理系扣減最多，但物理系仍有其他招生管道，雖然扣減一些名額，但整體學生數仍未減少。1051226

(中央社)