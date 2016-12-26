耶誕最美祝福 過動症女孩獻唱網友驚艷

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1名注意力不足過動症（ADHD）女學生演唱「哈利路亞」（Hallelujah）的影片，在網路上引起轟動，已累積300萬次點閱數。

英國每日郵報（Daily Mail）報導，10歲的羅傑斯（Kayleigh Rogers）在北愛爾蘭（Northern Ireland）多納哈迪（Donaghadee）的基拉德學院（Killard House School）耶誕音樂會上，演唱李歐納柯恩（Leonard Cohen）的經典名曲哈利路亞。

羅傑斯患有自閉症與注意力不足過動症，導致她在讀寫與識數能力上學習遲緩。

她的表演在網路上瘋傳，看到這支影片的英國、澳洲、美國與日本網友都為之驚艷。

她的導師密勒（Colin Millar）告訴新聞脈動（Newsbeat）：「她是個非常安靜的小女孩，但當她開始唱歌，就會放得很開。」

「她從歌唱得到許多信心。所有的孩子都有自己的天分，有障礙的孩子也是如此，而這就是她的天分。」

社群媒體上有數千人對小羅傑斯讚譽有加，網友杜里歐（Anaximandro Doleo）寫道：「一切都是可能的，上天保佑！」

網友費德曼（Danielle Lippard Feldman）則說：「我要把這個下載到我的音樂收藏裡！羅傑斯與合唱團都做得很好。在這首歌的所有表演中，我最喜歡這個版本。聖誕快樂！」

網友布克斯（Willie Beukes）則相當簡潔地發表評論：「非常美。」（譯者：中央社廖禹揚）1051226

(中央社)