台鐵北捷採購涉洩密 檢方約談10人
台北捷運電機處水電廠呂姓職員，與交通部台灣鐵路管理局電務段官姓職員，涉嫌將照明採購案洩漏給廠商。新北地檢署今天指揮調查局搜索台鐵等處，約談呂、官等10人調查。
新北地檢署表示，檢肅黑金專組檢察官劉文瀚，今天指揮法務部調查局北部地區機動工作站，偵辦交通部台灣鐵路管理局官姓職員、台北大眾捷運公司呂姓職員，涉嫌將未公開的採購標案內容，洩密給某公司。
這起採購案是台北捷運板南線、台北車站LED照明採購標案，被告涉嫌洩漏給廠商的負責人陳姓女子，再由陳女將資訊提供給欲投標廠商，以利得標。
檢調表示，接獲的線報指出，官、呂2人洩漏的標案內容，都是民國103年間LED照明工程採購案，呂男洩漏的標案金額達新台幣2600萬元，官男洩漏的2筆標案，則分別為160萬元與91萬元。
檢調今天搜索台鐵局新竹分駐所、涉案人住處等5處，查扣標案相關資料。
檢調約談官男、呂男、陳女等10人到案說明，並將在調查告一段落後，全案將依洩密及貪污治罪條例圖利罪等相關規定偵辦，移送新北地檢署複訊。1051226
(中央社)
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