客運駕駛疑過勞猝死 中市府調閱出勤紀錄調查
一名鄭姓客運駕駛今年11月12日於工作中猝發心血管疾病，經送醫後不幸死亡，家屬懷疑發病是因為過勞導致，對此勞動部中區職安衛生中心已取得相關出勤紀錄調查中，台中市政府勞工局也主動協助家屬進行職業病認定相關程序，同時安排該名勞工之前雇主進行勞資爭議調解會議，目前雙方暫無共識，市府將持續協助家屬相關協助。
任職於台中市某客運公司的鄭姓駕駛，年資僅3個月，今年11月12日執行勤務返回公司總站時突發昏迷，經送醫急救後宣告不治。針對家屬懷疑因為過勞導致發病，經勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心調查，鄭姓客運駕駛發病前6個月，曾分別於兩家汽車客運公司工作，該中心已要求這兩家公司提供6個月內相關駛車憑單、行車紀錄等出勤紀錄，啓動調查確認中。
市府勞工局也已主動協助家屬進行職業病認定相關程序，同時安排前雇主進行勞資爭議調解會議，因勞資雙方對於職業病認知不同，雙方暫無共識，調解不成立，市府已請職業災害個案管理人持續關注協處。
勞工局長黃荷婷表示，目前本案仍於職業病認定程序中，市府將指派職業災害個案管理員持續協助家屬，務必維護家屬應有權益！
(中時)
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