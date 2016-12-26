烏漁汛期 海巡逮漁船違規拖網

布袋海巡隊在雲林縣外海4.8浬處發現2艘高雄籍雙拖漁船於12浬內違規拖網捕魚。（呂妍庭翻攝）

布袋海巡隊在雲林縣外海4.8浬處發現2艘高雄籍雙拖漁船於12浬內違規拖網捕魚。（呂妍庭翻攝）

布袋海巡隊在雲林縣外海4.8浬處發現2艘高雄籍雙拖漁船於12浬內違規拖網捕魚。（呂妍庭翻攝）

台灣每年冬至前後為烏漁汛期，近年因氣候變化異常，至今12月下旬西南部還未見烏魚潮，但不少漁民傳聞雲嘉海域近日漁獲量增加，且日前中北部捕獲的漏網烏魚及另一波魚潮將往雲林地區洄游，吸引許多漁船到雲嘉外海一帶搶魚。

海巡署海洋巡防總局布袋海巡隊於今(26)日凌晨1點多執行海上勤務時，在雲林縣新興工業區外海4.8浬處，發現2艘高雄籍雙拖漁船於12浬內違規拖網捕漁，海巡人員立即廣播要求起網，並以錄影方式逕行蒐證取締，依違反漁業法相關規定函送漁業主管機關裁處。

(中時)