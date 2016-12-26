漢來美食圍爐宴熱賣 100多桌已被預訂一空
到飯店或餐廳圍爐已經成為台灣民眾吃年夜飯的常態。今年漢來飯店宴會廳的圍爐宴，除了菜色升級外，對食材的選擇更加要求，但因為食材價格攀升，今年的餐價較去年略為調漲近0.5成，沒想到高餐價卻最快被預訂一空。全席(12人)分為兩種餐價，分別是19,888及22,888元，共62桌，早在12月初就被預定一空。而半席(6人)的餐價則是10,888元共44桌，目前也只剩個位桌數。
為讓到飯店來圍爐的顧客感受不一樣的團圓夜，漢來宴會廳每年都規劃不同主題，今年則是以大小朋友都喜歡的「童話世界和家宴」為主題，從廳景布置到熱鬧的表演節目，都充滿了童趣和歡樂。
除了圍爐宴，漢來大飯店從去年開始推出年初二中午的「娘家宴」，第一年推出即售出34桌，今年則將目標訂為50桌。同時，針對越來越多的小家庭需求，特別規劃6人一桌，只要7,888元，不用擔心人數少，小家庭也可以到飯店團圓。另也有12人桌12,888元，餐價較圍爐宴優惠3~4成，還提供童話故事夢幻風格的佈景，讓消費者拍照留念，與回娘家的女兒女婿開心團聚。
此外，號稱全台第一鍋的「乾隆一品鍋」，每鍋售價33,880元，今年限量只有90鍋，也獲得顧客熱烈回響。
(工商)
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