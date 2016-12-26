彰市南安寺旁農水路改柏油路 可望農曆年前完工
終於有柏油路可走了！彰化市南安寺旁的彰秀農地重劃地段農水路，47年前重劃至今，主要路面仍是原始的泥土路和土溝，市公所爭取247萬元經費改善道路與排水，9日動工後進度超前，市長邱建富24日視察工程後表示，可望提前於農曆年前完工。
邱建富表示，農水路改善工程，總長度167米、路寬3.5至5.1米，道路兩側興建鋼筋混凝土排水溝166公尺與擋土護岸67公尺；原定工期60天、於明年2月6日竣工，目前施工進度逾16%，已超前原先預定的14.5%，可望在1月下旬完工。
南安里長吳讚水說，感謝市公所、縣議員張東正等人協助向縣政府爭取補助款，把當年沒做完的農水路完成，通車後將可直接從南安寺前通往彰馬路，方便居民通行與農民農機下田耕作。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。