彰市南安寺旁農水路改柏油路 可望農曆年前完工

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彰化市長邱建富上午會同地方民代、南安里長等人視察彰秀農地重劃區南安寺旁農水路改善工程現況，表示工程進度超前可望提前於農曆年前完工，讓地方民眾與農民有柏油路可走。（謝瓊雲攝）

終於有柏油路可走了！彰化市南安寺旁的彰秀農地重劃地段農水路，47年前重劃至今，主要路面仍是原始的泥土路和土溝，市公所爭取247萬元經費改善道路與排水，9日動工後進度超前，市長邱建富24日視察工程後表示，可望提前於農曆年前完工。

邱建富表示，農水路改善工程，總長度167米、路寬3.5至5.1米，道路兩側興建鋼筋混凝土排水溝166公尺與擋土護岸67公尺；原定工期60天、於明年2月6日竣工，目前施工進度逾16%，已超前原先預定的14.5%，可望在1月下旬完工。

南安里長吳讚水說，感謝市公所、縣議員張東正等人協助向縣政府爭取補助款，把當年沒做完的農水路完成，通車後將可直接從南安寺前通往彰馬路，方便居民通行與農民農機下田耕作。

(中時)