花毯節吉祥物「枇杷鴨」涉侵權 中市府：已撤下

首度移師后里花田綠廊舉辦的「2016台中國際花毯節」日前熱鬧展開，有網友關心園內裝飾物「枇杷鴨」似乎與《精靈寶可夢》的可達鴨類有些相似。台中市政府農業局表示，「枇杷鴨」由太平區農會委託廠商設計，由於有侵權疑慮，已要求廠商先將「枇杷鴨」撤下，並將進一步請第三方釐清相關疑慮進行妥處。

今年國際花毯節首度移師后里盛大舉辦，五彩繽紛的主題花卉展，搭配大型旋轉木馬藝術裝置，開幕首日已超過8萬觀賞人次，廣受好評，有網友關心園內的裝飾物「枇杷鴨」似乎與《精靈寶可夢》的可達鴨相似。

農業局說明，為加強宣傳台中市休閒農業區當地特色，因此邀請相關農會提供各休閒區裝飾物參與花毯節展示，每年新社花海與花毯節裝飾物選用，均配合當地農特產品做發想。

農業局表示，今年「枇杷鴨」由太平區農會委託廠商設計，由於有侵權疑慮，已要求廠商先將「枇杷鴨」撤下，並將進一步請第三方釐清相關疑慮進行妥處，後續也將持續督導各廠商創意構想，避免類似情形再度發生。

(中時)