維護旅客住宿安全 中市稽查日租套房

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為維護旅客住宿安全，台中市政府觀光旅遊局持續稽查轄內日租套房，今年截至11月底，已聯合查緝181家次，撤除違規廣告390次。

台中市政府今天舉行治安與公安會報，由觀光旅遊局報告「執行查緝日租套房情形及成效」。觀旅局表示，日租套房在建管、消防、衛生等並未經過審查，為確保旅客安全，觀旅局將稽查列為重點工作，每週會同都發局、警察局、消防局等單位安排3至4次聯合稽查，並不定期上網搜尋日租套房網路違規廣告資訊，函請網路平台業者要求撤除下架。

觀旅局說，今年截至11月底，已聯合稽查日租套房181家次，撤除廣告390次；針對遭裁罰並勒令停業，卻仍持續經營的業者，市府也執行停水停電處分，今年8月18日已強制執行西屯區「馨之宿」及「和風伯爵」2家日租套房業者停水停電處分。

為了更有效斷絕非法日租套房行銷管道，觀旅局已函請交通部觀光局修法，禁止非法旅宿業者刊登廣告，並明訂罰則，使地方政府可由網路源頭直接裁罰業者，目前此草案已進入立法院審查。

觀旅局也加強輔導業者合法化，自去年迄今，共輔導鵲絲旅店、博客創意旅店、豐和立99行館、快樂腳旅棧、永洲創意旅店等5家合法經營。

台中市長林佳龍表示，來台中觀光旅遊的人次不斷成長，日租套房的管理稽查顯得更為重要，日租套房缺乏管理，容易成為治安、公安死角，如有意外發生，對城市形象傷害極大。他要求相關局處落實查處日租套房，防杜違法業者死灰復燃，保障住宿者安全及台中旅遊品牌。1051226

(中央社)