退輔會主委李翔宙訪泰 續推山地計畫
行政院退除役官兵輔導委員會主委李翔宙訪問泰國，強調持續推動泰國山地計畫外，並代表總統蔡英文頒發褒揚令給日前辭世的前福壽山農場場長宋慶雲，表彰其促進台泰關係貢獻。
李翔宙率領退輔會官員訪問泰國，除前往泰國清邁的安康農場了解山地計畫執行成果外，也與泰方人員交換意見，檢視未來合作計畫，同時也前往泰國山地計畫相關據點，希望透過這項已經執行數十年的計畫能夠促進台泰關係，為兩國帶來實質利益。
李翔宙也親自前往泰國山地計畫的靈魂人物宋慶雲老先生家中致哀，這位受前泰王蒲美蓬禮遇有加的前福壽山農場場長，後半生長期投入泰國山地開發，協助改善泰國山區農耕，過去泰國山區遍植罌粟，在中華民國協助下，改種如花卉、柑橘和咖啡等高經濟價值作物，不但改善人民生活，也一舉剷除泰國山區種植毒品的習性。
此外，李翔宙也代表總統蔡英文頒發褒揚令給宋慶雲，表彰他促進中華民國與泰國民間交流的卓越貢獻，由其義子宋清雲代表接受，隨後李翔宙等人在其靈前上香致意，感謝他為台灣與泰國的農業交流合作上奠定深厚的基礎。
李翔宙隨後到泰國榮光會的泰華烈士館，向當年參與對日抗戰的殉職國軍官兵上香獻花致意，並與旅泰台商交換推動新南向的意見。1051226
(中央社)
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