遼寧艦西太訓練 陸：應享航行飛越自由
中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，外界不必對中共海軍航空母艦遼寧號赴西太平洋訓練做過多解讀，這次訓練是根據年度計畫實施，符合國際法，應享有海上航行和飛越自由。
大陸外交部下午舉行例行記者會，有日媒記者詢問遼寧號編隊這次訓練目的為何？是否是牽制美國總統當選人川普（Donald Trump）的對台態度？
華春瑩表示，有些國家比較關注這次訓練，「我覺得其實也沒有必要去做過多的解讀，比如說針對誰誰誰」。
她說，中共海軍發言人梁陽先前已表示，遼寧號編隊24日赴西太平洋海域從事遠海訓練，是根據年度訓練計畫組織和實施。
華春瑩表示，大陸是根據自身發展制定政策、採取行動，遼寧號相關訓練符合國際法和國際實踐。「遼寧艦也應該依法享有國際法規定的海上航行和飛越的自由，我們希望各方也能尊重中國的這個權利。」
被問到遼寧號編隊之後是否會進入南海，華春瑩並未回應，而是請提問媒體詢問中共海軍發言人。
國防部上午表示，遼寧號在5艘作戰艦護衛下，25日晚間8時沿台灣東南防空識別區外20海里經巴士海峽航行，26日上午9時通過屏東鵝鑾鼻南方90海里（150公里）續向西南航行。
國防部說，空軍派遣F-16戰機、海軍派遣船艦等在防空識別區內嚴密偵巡。1051226
(中央社)
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