彰顯台東醫療短缺 大學生新聞專題獲獎

我要評比

南華大學傳播系4年級陳玫瑜、尤毓翔及陳羿潔，以「美麗景色、致命缺點」製作專題新聞，榮獲2016「Peopo公民新聞獎」新聞專題類優勝，盼喚起台東醫療資源短缺議題。

南華大學今天表示，由公共電視文化事業基金會及卓越新聞獎基金會共同主辦的「Peopo公民新聞獎」，每年都吸引全台公民記者參與，今年新聞專題組有66件參賽，16件作品入圍，最後決選出5件優勝作品。

其中南華大學傳播系學生製作的「美麗景色、致命缺點」專題，不僅深獲評審團肯定，更是這次得獎影片中唯一的學生團隊。

陳玫瑜指出，這支新聞專題是以台東醫療資源缺乏為出發點，探討急診、洗腎患者及獨居老人就醫不便，被採訪民眾都很希望這個議題可以被重視、更多人關注。

台東人尤毓翔表示，台東目前是台灣本島醫療資源最缺乏縣市，土地面積僅次於花蓮及南投，由於環境影響，造成醫護人員短缺，加上沒有完整規劃，興建醫院變得遙不可及。

校方指出，3名學生為完整且真實的紀錄台東醫療的不便，實地前往台東洗腎患者家中採訪，更陪同一起長途跋涉前往醫院。

陳玫瑜說，透過新聞專題製作，不只是要挖掘需要被關心的人事物等相關議題，更希望能喚起社會大眾的關切。1051226

(中央社)