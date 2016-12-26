高鐵元旦假期疏運 再加開6班次列車

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台灣高鐵板橋站今天表示，元旦疏運期間，旅客預購車票情形踴躍，高鐵公司為加強服務旅客返鄉、出遊，將於12月30日至明年1月3日，再加開6班次列車。

高鐵板橋站站長江薦煇表示，元旦疏運期間人潮眾多，請旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車。

加開6班次列車為南下4班、北上2班，並提供3至4節自由座服務，以紓解尖峰時段人潮，歡迎旅客多加利用。

高鐵板橋站同時建議內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近多加利用三鐵共構，且為南下列車起點之高鐵南港站搭車，以節省寶貴時間。

高鐵表示，2007年1月5日高鐵通車，揭開台灣交通史的新頁，感謝陪伴高鐵一路走來的旅客、政府的支持、各界的指導，及高鐵前人的無私付出奉獻。

為使旅客瞭解高鐵通車10年對這片土地帶來交通、生活、環保各種層面的改變與影響，即日起，至明年3月2日止，高鐵全線包括板橋等12座車站，將同步舉辦「十週年特展」，希望藉此與社會各界分享在綠色環保、藝文活動、公益贊助方面的成果。

高鐵板橋站表示，日前平安夜，於全線12座車站，同步舉辦耶誕分享、甜蜜祝福活動。高鐵板橋站由江薦煇及站務員巧扮耶誕天使，持糖果分送，祝福旅客佳節愉快。1051226

(中央社)