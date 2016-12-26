耶誕節暴風雪 達科他蒙大拿一片白茫茫

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美國北部平原和西部一些州今天度過白色耶誕，因為暴風雪來襲，南達科他州、北達科他州與蒙大拿州等地銀白一片，風雪肆虐後各地道路濕滑，到處凌亂不堪。

美聯社與國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，南、北達科他州多數地區與明尼蘇達州西南部今天上午下了雨，接著因為氣溫下降轉為下雪，路面因此濕滑一片。

國家氣象局（National Weather Service）氣象專家古斯特（Greg Gust）表示，「冰雪交雜，強風咆哮」，今天傍晚前，「根本沒辦法行走」，而風雪稍歇過後，就將是「剷雪的時候了」。

古斯特對度假客有個建議：「待在原處別動。」

當局已對北達科他州、南達科他州西部、和蒙大拿州東部部分地區發布暴風雪警報。這些地區降雪量可能高達8至15英寸，風速則可來到每小時55英里。1051226

(中央社)