婚姻平權初審過關 反方：推公投、罷免

婚姻平權爭議沸騰，立法院昨首度實質審查攸關同婚的民法修正案，初審過關，寫下台灣歷史新頁。正反雙方於立院外正面交鋒，現場兩樣情，挺同陣營歡聲雷動、多人喜極而泣；反方則憤怒轉往凱道，怒吼「小英下台！」

「停止審查、交付公投！」反同婚團體下一代幸福聯盟家長代表曾獻瑩表示，同婚爭議目前仍是「零共識」，立院卻打算強行闖關、黑箱作業，有違憲之虞，政府也沒有影響評估、恐衝擊教育，不應由少數立委定義婚姻家庭。

「天公伯都看不下去了！」反方還包括搶救台灣希望聯盟、捍衛家庭學生聯盟、全國宗教大聯盟到場。曾獻瑩強調，民調有6成不認同改變婚姻定義，同婚不應只是是非題，而是選擇題、申論題。主辦單位更鼓譟群眾湧進立院，高喊「尤美女下台！停止審查！打開大門！」不少人企圖翻牆闖入立院，與警方對峙。

隨法案進入逐條審查，不少人前仆後繼，試圖闖進立院，與警方發生拉扯，主辦單位聲稱有人因此骨折、心悸而送醫，據統計共有131人遭警方控制，群眾要求醫師、律師入場、請警方脫下制服。

立委廖國棟、張麗善也到場聲援反方，「支持捍衛婚姻與家庭核心價值」，批評修法造成社會動盪不安。現場高喊「婚姻家庭、全民決定！」主辦單位號召群眾轉往凱道抗爭，怒吼「小英下台！」要蔡英文總統「出來面對」。

府方開放10名代表入內陳情，由總統府代理秘書長劉建忻溝通，代表憤慨表達婚姻家庭仰賴一夫一妻立場，一旦跨越底線，將是執政黨與國家危機，下次將有更強烈抗爭、下屆選舉也絕對不一樣，府方答應轉達蔡英文總統。

「堅持將有代價！」反方呼籲，持續向選區立委施加壓力，清楚傳達心聲，否則發起罷免行動。曾獻瑩也說，由於法案已出委員會，後續將推「百萬公民公投」，請友善立委協助，另也將「遍地開花」，罷免教訓投機政客。

(中時)