糕餅業推伴手禮 向年輕族群靠攏
根據統計年節伴手禮市場上看千億元，由於今年農曆年來的特別早，耶誕、跨年與尾牙接踵而至，業者不放過任一個行銷機會，或推小資禮盒，甚至取得卡通授權製作禮盒；也有業者到以年輕族群為主力的消費商圈設快閃櫃，就是希望讓品牌力向下札根。
今年85℃推出超人氣「蛋黃哥蛋捲禮盒」、「薄法之戀」，以及可同時享用到鳳梨酥與鳳黃酥的「雙旺酥餅禮盒」等7款禮盒，優惠價格下殺到240元起。除取得蛋黃哥授權設計專屬禮盒，並加碼推出Hello Kitty微波湯碗加價購活動，從1月18日到2月28日消費滿150元即可用168元加購Hello Kitty微波湯碗一個，共四款獨家限量湯碗。
百年老店舊振南每到年節手工荖類一直有許多死忠的愛好者，今年持續推出芝麻荖、杏仁荖、花生荖、椰子荖組合而成的「春臨禮盒」
1月13日前訂購加贈棗枝一罐，或可選擇早鳥優惠；除了經典傳統年節點心，舊振南為開拓新客層，28日起也在台中勤美誠品綠園道設置快閃櫃。
舊振南經理李立元指出，勤美誠品綠園道位台中草悟道商圈，每到假日逛街人潮多，選擇在進駐勤美誠品綠園道1樓設快閃店，主要是希望吸引更多年輕族群，該店採用傳統製作荖類會使用到的竹篩當作禮盒陳列架，搭配金屬框架與大紅的春節喜慶顏色，融合傳統與現代，吸睛度百分百。
(中時)
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