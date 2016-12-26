少子化衝擊 明年大專院校減招近萬人

少子化衝擊大學招生，教育部最近核定明（106）年大專院校學、碩、博士班的招生名額，共減招9840人，其中6成學校減招，台大因為招生時違規，被減招17人，是頂尖大學唯一被減招的學校。不過台大卻說，這幾年學生人數膨脹太多，減招不是壞事。

教育部表示，106學年大專院校招生名額是39萬1113人，比105年的40萬0953人少了9840人，其中一般大學減3372人、技職體系減6468人，減招主要集中在技職體系。

教育部高教司長李彥儀表示，台灣少子化嚴重，預期106學年大專院校大一新生數23萬8048人，比105學年的25萬2002人少了1萬3954人，學生來源少了這麼多，大學有必要減招因應。

李彥儀說，面對少子化，大學可以申請寄存名額，先自行減招，以後如果招生狀況好轉，再將名額提出來使用；如果不減招，連續2年註冊率未達7成，會被扣減招生名額，註冊率低於4成，則不給獎助款。

技職院校以遠東科大減招529名最多、亞太技術學院則減495人、南開科大減372名，算是比較多；一般大學方面，中華大學減招498名最多、台灣首府大學減355名及真理大學減166名。

至於台大，105年招生名額3476名，106年減為3459名，減招17名，是頂尖大學中唯一被減招。李彥儀表示，台大在105年希望計畫中，醫學系違規招收弱勢生，因此被全校被減招17名。

(中時)