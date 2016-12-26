袁惟仁離婚 黃安落井下石：長得那麼醜

黃安評論袁惟仁、陸元琪離婚事件，分享過去跟小胖老師共事、相遇的情況，酸他又傲長得又那麼醜。(取材自微博)

袁惟仁本月23日正式與結縭14年的星老婆陸元琪簽字離婚。(中時資料照片)

「小胖老師」袁惟仁與息影女星陸元琪結縭14年，上月底驚爆離婚消息，當時遭女方否認，直到本月8日她認了已簽字離婚，23日低調到戶政事務所正式斷了夫妻情，而小胖老師確認離婚後，花邊消息不減反增，定居中國的「台獨剋星」黃安似乎也對袁惟仁不太欣賞，一早就po文評論了這消息，還說男方「氣場亂、長得辣麼醜」，稱陸元琪決定離婚是對的。

資深藝人黃安又開砲，這次主題緊貼娛樂圈，是關於袁惟仁、陸元琪離婚一事，他對於小胖老師離婚一事，選擇尊重、不過問，「不過他的前妻對他的若干抱怨，我認為很靠譜，小胖就是這種咖」，透露近27年前，當時袁惟仁是他駐唱餐廳的晚輩，後來小胖老師出了唱片，跟莫凡組成的「凡人二重唱」，黃安之後常在校園演唱會跟他同台。

事隔多年，黃安到了大陸，鮮少跟袁惟仁碰到面，之後聽說了駐唱後輩成了一些選秀節目的評委，頗具知名度，而幾年前某天，黃安跟袁惟仁在桃園機場偶遇，「大晚上還帶著大墨鏡裝逼的小胖走過來跟我打招呼，彼此哈拉幾句。我感覺他的氣場很亂，也很傲，他又長得辣(那)麼醜，我不想跟他多聊啥」，他表示當時袁惟仁用很屌的語氣說：「怎樣？留個聯繫方式吧？」，遭到黃安冷回應。

面對小胖老師的要電話行為，黃安冷冷地回答：「我看不用了，我才不會跟你聯繫的，留也白留；如果你是美女，我還可以考慮一下」，大砲王如今自嘲當年真是個「多麼不給人家留面子的混蛋」，黃安表示如今袁惟仁離婚，「他有他的活法，我沒興趣分析，但是離開這個陶子口中『又醜又臭』的人，他的前妻決定是對的」。

(中時電子報)