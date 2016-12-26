袁惟仁離婚 黃安落井下石：長得那麼醜
「小胖老師」袁惟仁與息影女星陸元琪結縭14年，上月底驚爆離婚消息，當時遭女方否認，直到本月8日她認了已簽字離婚，23日低調到戶政事務所正式斷了夫妻情，而小胖老師確認離婚後，花邊消息不減反增，定居中國的「台獨剋星」黃安似乎也對袁惟仁不太欣賞，一早就po文評論了這消息，還說男方「氣場亂、長得辣麼醜」，稱陸元琪決定離婚是對的。
資深藝人黃安又開砲，這次主題緊貼娛樂圈，是關於袁惟仁、陸元琪離婚一事，他對於小胖老師離婚一事，選擇尊重、不過問，「不過他的前妻對他的若干抱怨，我認為很靠譜，小胖就是這種咖」，透露近27年前，當時袁惟仁是他駐唱餐廳的晚輩，後來小胖老師出了唱片，跟莫凡組成的「凡人二重唱」，黃安之後常在校園演唱會跟他同台。
事隔多年，黃安到了大陸，鮮少跟袁惟仁碰到面，之後聽說了駐唱後輩成了一些選秀節目的評委，頗具知名度，而幾年前某天，黃安跟袁惟仁在桃園機場偶遇，「大晚上還帶著大墨鏡裝逼的小胖走過來跟我打招呼，彼此哈拉幾句。我感覺他的氣場很亂，也很傲，他又長得辣(那)麼醜，我不想跟他多聊啥」，他表示當時袁惟仁用很屌的語氣說：「怎樣？留個聯繫方式吧？」，遭到黃安冷回應。
面對小胖老師的要電話行為，黃安冷冷地回答：「我看不用了，我才不會跟你聯繫的，留也白留；如果你是美女，我還可以考慮一下」，大砲王如今自嘲當年真是個「多麼不給人家留面子的混蛋」，黃安表示如今袁惟仁離婚，「他有他的活法，我沒興趣分析，但是離開這個陶子口中『又醜又臭』的人，他的前妻決定是對的」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。