網球》接受心理治療 「蠻牛」破心魔
西班牙「蠻牛」納達爾，今年先後因為膝傷、背傷和手腕傷勢打得跌跌撞撞，然而對他而言，最大阻力仍是心魔，休季接受運動心理治療後，已準備好捲土重來迎接新球季。
14座大賽單打冠軍在身，目前世界排名第9的納達爾招牌強力打法依舊，卻難敵心魔作祟，他坦言2015年自己確實心態有問題，「比賽時我很難控制自己的情緒，太過緊繃伴隨著焦慮。」狀況在今年有稍微改善，卻一波未平一波又起，法網因左手腕傷勢退賽，溫網也缺陣。
「今年運氣不佳，就在我狀況正好時法網又有意外，但這也成為我的動力。」納達爾即便左手腕痊癒里約奧運再戰，卻僅奪下雙打冠軍、單打無緣決賽，美網更提前在16強止步，提前10月結束賽季。
面對新球季的到來，「紅土之王」不僅訓練上軌道，接受運動心理治療後，也準備好將過去的包袱拋諸腦後，「與我的團隊天天溝通，最重要的是有足夠的動力，為了你所喜愛的事物而拼命。」
前西班牙名將莫亞(Carlos Moya)年末加入納達爾團隊，他對「蠻牛」有十足信心，但納達爾自己不願把話說得太早，「我不知道能不能再贏一座大賽冠軍，拿了一座從未想過第2座、第9、10座。即便不知道我有無機會拿下第15座，但我仍會為此奮鬥。」
(中時電子報)
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