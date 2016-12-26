桃園首例流感死亡 衛生局呼籲接種
桃園市20日發生首例流感併發重症死亡個案，案主有糖尿病史，未接種過流感疫苗，桃園市衛生局呼籲民眾把握機會接種，加強自身保護能力。
衛生福利部疾病管制署20日公布桃園市首例流感併發重症死亡個案，案主為49歲男性，有糖尿病病史，11月26日出現感冒症狀未就醫治療，11月28日打卡上班時突然暈倒，送至醫院急診，抽血檢出酮酸中毒，經檢驗確認感染A型流感H3N2病毒。
桃園衛生局指出，案主未接種過流感疫苗，血糖控制不佳，衛生局因而提醒幼兒、長者、患有慢性病(包括糖尿病、慢性肝病、心、肺、血管疾病、腎臟病等)及BMI≧30者屬於流感高危險族群，應接種流感疫苗，以加強保護。
桃園市今年度至12月25日止全市共接種56萬7184劑(成人52萬6222劑；幼兒4萬962劑)，目前全市成人劑型疫苗僅剩2068劑，幼兒劑型僅剩38劑，衛生局已保留700多劑疫苗供幼兒接種第二劑疫苗使用，保留期間至12月31日止。
另外，桃園市成人公費流感疫苗預估將於12月27日用罄，衛生局提醒桃園市尚有6家地區級以上醫院及2家診所提供自費流感疫苗接種服務(自費疫苗共170劑)，民眾如於公費疫苗用罄後仍有接種需求，可洽詢相關醫療院所(自費流感疫苗醫療院所名冊詳見桃園市政府衛生局網站首頁之流感專區)再前往接種，避免白跑一趟。1051226
(中央社)
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