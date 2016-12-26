颱風受創封閉3年 雪山西稜登山步道1／4開放
雪霸國家公園雪山西稜線2013年7月起受多個颱風影響暫停開放，期間經雪霸處保育巡查員、保育志工及步道認養團體多次勘查評估，將於2017年1月4日重新開放，入山許可證28日早上7點起可上網申請。
1999年921大地震後，雪山西稜線230林道0K-26K沿線多處嚴重路基流失及坍方，雪霸國家公園管理處基於安全考量停止開放入園，直至2010年4月才重新開放。
2013年7月11日受蘇力颱風及後續接連颱風嚴重影響，雪山西稜線再度暫停開放，3年多來經過多次步道勘查評估，明年起配合雪霸處步道分級重新開放。
雪管處表示，雪山西稜線在雪霸處登山路線分級為C級，欲申請此路線需具備B級以上的登山經驗證明，230林道9K處大崩壁請山友採高繞方式通行，目前屬於雪季期間，需配合雪霸處相關雪季管制措施。
雪管處提醒，因雪山西稜路線里程較長，也提醒山友需攜帶具定位功能器材及緊急聯絡的通信設備，增加登山安全，出發前要確實做好行前規畫和萬全準備。
(中時)
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