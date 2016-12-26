屢傳天價合約 中超擬減少外援人數

巴西國腳奧斯卡以天價進軍中超。（美聯社資料照）

日前中超足球聯賽再傳天價合約，上海上港隊以6000萬英鎊的轉隊費，請來巴西國腳奧斯卡加盟效力，更傳出他周薪高達40萬英鎊，讓他一舉成為全球第3高薪的球員，但中國大陸足協對近年來球團花大錢挖腳卻不思培養年輕選手開始有危機意識，據傳2018年起，中超的非亞洲外援將最多只有3人。

根據調查，中超的平均年薪，在全球僅次於英超、西甲、義甲、德甲與法甲，高居世界第6高薪聯賽，甚至超越美國職足大聯盟（MLS）與日本J聯盟，包括近日宣布加盟的奧斯卡在內，同樣來自巴西的浩克，效力山東魯能隊的義大利前鋒佩萊與河北華夏幸福隊的阿根廷前鋒拉維齊等人，都是來到中超掏金的代表性人物。

更誇張的是，中超向歐洲挖角大牌球員，轉隊費屢創新高，從江蘇蘇寧隊以2500萬英鎊重金禮聘巴西國腳拉米雷斯起，到最新加盟的奧斯卡為止，已5度打破聯盟最高轉隊費紀錄。過去在歐陸戰場有出色表現的球員們，一一進入中超的懷抱，接下來甚至傳出日前公開宣布打算轉隊的皇馬球星J. 羅瑞格斯、阿根廷國腳狄馬利亞等頂級球星，都可能轉戰中超。

然而，中超球隊砸大錢挖角之餘，對中國大陸足球發展卻沒有幫助，球團樂意花大錢找明星球員，就算對球隊戰績沒有明顯幫助，也不願意多花錢提升青訓系統，導致中超薪資水準快速攀升，但中國大陸足球隊在國際舞台戰績卻未隨之水漲船高，距離世界盃越來越遠，誠如對岸球迷自嘲，「只看中超、不愛國足。」

中國大陸足協為了改變現況，決定修改外援制度，從原本的4名非亞洲外援與1名亞洲外援，變為3名非亞洲外援加1名亞洲外援，中國足協在聲明中強調，引入高薪外援對中超水準提升有明顯幫助，但各球隊財務負擔因此增加，更限縮了本土球員的表現空間，為了中超的長期發展，未來將針對外援人數與薪資上限做出規範。據了解，考量規範的緩衝期，可能將在2018年全面實施。

(中時電子報)