恐怖情人點火 17歲前女友命危

昨天早上11時許，新北市五股區19歲許姓男子，趁著前女友到家裡取回衣物、寵物時，因不滿對方疑似另結新歡，竟朝她潑灑去光水並引火點燃，女子當場被燒得面目全非，全身30%二至三度灼傷，院方已發出病危通知。警方依重傷害罪、殺人未遂罪嫌將許男送辦，許男現已遭收押。

19歲許姓男子和17歲李姓女子交往約兩年，日前分手，被害李女昨天早上因此在阿姨、姨丈陪伴下，前往許男於五股區五福路住處取回物品，沒想到李女走進許男房間時遭遇不測，李女阿姨聽到外甥女尖叫後趕緊報警。

許男供稱，因酒後心情不佳，加上不滿前女友疑似另結新歡，遂對她潑灑去光水，並以打火機點火。

(中時)