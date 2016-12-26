潘基文超越文在寅 南韓最受支持總統人選
南韓民意調查機構Realmeter今天公布，在下屆總統選舉潛在候選人支持率調查中，即將卸任的聯合國秘書長潘基文時隔8週後，超越最大在野黨民主黨前黨魁文在寅，高居榜首。
此次民調結果顯示，潘基文支持率為23.3%，比上週增2.8個百分點，位居第1。特別是在執政黨新世界黨票倉大邱和慶尚北道支持率高達35.8%，較前1週上升9.3個百分點，但在全羅道地區僅為9.7%，下降2.6個百分點。
此外，文在寅支持率為23.1%，較上週下降0.6個百分點，之前他曾連續8週在支持率榜行排上高居首位，此次以些微差距被潘基文超越。
至於李在明的支持率則降至12.3%，較前1週下滑2.6個百分點，連續兩週呈現跌勢，但仍穩居第3位，領先於國民之黨前黨魁安哲秀。安哲秀支持率為8.2%，比前1週下降0.1個百分點。
根據調查結果顯示，民眾對最大在野黨民主黨的支持率為36.1%，較上週下降1.6個百分點，雖連續4週上升的趨勢略為受挫，但仍保住首位。
執政黨新世界黨因「反朴槿惠派系」集體退黨和分黨成為媒體關注焦點，支持率升至19.2%，較上週增2.0個百分點。
國民之黨支持率為13.5%，上升1.3個百分點。正義黨支持率為6.2%，上升0.7個百分點。
南韓「聯合新聞通訊社」報導，Realmeter是於本月19日至23日針對2528名成年人進行了調查，並獲致上述結果。1051226
(中央社)
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