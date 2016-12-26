總統提李逸洋任試院副院長 咨文送立院

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總統府今天說，上午由第一局局長吳美紅送交咨文至立法院秘書處，為總統蔡英文提名李逸洋為考試院第12屆副院長，咨請立法院行使同意權。

總統府昨天說，年金改革在即，明年年金改革國是會議結束後，多項重要年金改革方案將交由考試院研擬，總統蔡英文已決定提名考試院保訓會主委李逸洋出任考試院副院長。

總統府今天送交總統咨文，請立法院行使考試院第12屆副院長提名案的同意權。

提名咨文指出，考試院第12屆副院長高永光請辭照准，茲依據憲法增修條文第6條第2項規定，提名李逸洋為考試院第12屆副院長，咨請立法院同意。1051226

(中央社)