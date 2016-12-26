客運司機疑過勞死 中市府協助職病認定
台中市一名47歲鄭姓客運駕駛在工作中突然昏迷在駕駛座上，送醫後不治，台中市勞工局今天說，將主動協助家屬進行職業病認定相關程序，同時協助進行勞資爭議調解會議。
勞工局表示，任職於客運公司的鄭姓駕駛，年資只有3個月，今年11月12日執行勤務返回公司總站時，突然昏迷在駕駛座上，送醫急救後宣告不治。
由於鄭姓駕駛的家屬懷疑死者因為過勞導致發病，經勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心調查後發現，鄭姓客運駕駛發病前6個月，曾分別於兩家汽車客運公司工作，中區職安中心已要求這兩家公司提供6個月內相關駛車憑單、行車紀錄等出勤紀錄，啟動調查確認中。
市府勞工局指出，勞工局也已主動協助家屬進行職業病認定相關程序，同時安排前雇主進行勞資爭議調解會議，因勞資雙方對於職業病認知不同，雙方暫無共識，調解不成立，市府已請職業災害個案管理人持續關注協處。
勞工局長黃荷婷表示，目前本案仍於職業病認定程序中，市府將指派職業災害個案管理員持續協助家屬，務必維護家屬應有權益。1051226
(中央社)
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