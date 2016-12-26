新制玩真的！農委會明大規模稽查雙北85家蛋商
蛋包裝新制上路，只能使用一次性容器裝載，不可再使用塑膠籃，否則可罰15萬。農委會表示，明天將大規模稽查，首波鎖定台北市、新北市的禽蛋盤商，官方手上已有業者名單。
農委會防檢局長黃㯖昌表示，已與各縣市政府防疫單位開會討論執法面的細節，預計明天各地會開始大規模稽查，尤其是雙北市共有85家禽蛋盤商，約占了全台盤商的一半，將列為重點稽查對象，目前也已掌握盤商名單，未符合者將給予3到6個月的改善期限，拒不改善者才會處罰。
(中時)
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