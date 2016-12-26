省諮議會現址轉型iNGO中心 爭取列入國家軟硬體建設計畫

我要評比

台中市政府力推將省諮議會園區打造為國際非政府組織（iNGO）中心，盼吸引自由之家、無國界醫師等歐美大型非政府組織（NGO）進駐；市府社會局表示，林市長七月向蔡英文總統報告iNGO計畫，獲得蔡總統全力支持，市府立即組成推動專案小組，展開相關行政作業，目前已完成iNGO園區結合跨域加值方案可行性評估，將於明年1月與外交部共同提送評估報告，爭取列入中央5年中長期國家軟硬體建設計劃，爭取經費補助。

市府社會局已規劃將原聯勤招待所改建為台中市非營利組織(NPO)與志工中心永久園區，未來位於省諮議會現址的iNGO園區將聚焦於台灣優勢特色，以「民主人權」、「人道救援」、「永續發展」為優先發展核心，加上友善高齡等在地化議題，將可成為未來國際事務合作平台，未來iNGO園區將進一步與NPO中心功能規劃結合，公私協力進行組織及人才培育。

社會局表示，日治時期林獻堂先生歷經14年請願設立議會制度，霧峰省議會象徵台灣民主化的起源，台灣省議會完成階段性任務，雖因省虛級化，但它所代表的台灣民主人權崛起之歷史意義，正可藉由iNGO傳承來發揮國際影響力。

社會局指出，iNGO計畫於問卷調查研究階段，即獲101個國際非政府組織表達進駐意願，不但可配合新南向政策，在公民團體組織及人才交流上合作展現成效，近期來訪的大型國際非政府組織，包括國際關懷協會（CARE-International）、Womens Campaign International（WCI）、世界自然基金會（World Wildlife Fund）、無國界記者以及New Future Foundation等，都表達高度興趣。

社會局提到，為進行iNGO園區計畫，第一階段以光復新村為可行性評估基地，鄰近周邊資源及用地將納入未來發展整體考量，規劃為iNGO進駐辦公、活動、會議、住宿等使用，將可創造區域開發及文化資產再利用等多重效益。

(中時)