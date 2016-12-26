大陸結束對台外交休兵？ 國台辦：一中一台企圖注定失敗

針對聖多美普林西比與大陸建交，是否意味大陸對台結束「外交休兵」？大陸國台辦發言人安峰山26日表示，外交部發言人已經表明我們的立場和態度，我們歷來以一個中國原則處理台灣對外交往問題。任何製造「兩個中國」、「一中一台」的企圖注定失敗，歷史趨勢不可擋。

新華網今報導，大陸外交部長王毅與聖多美普林西比外長於北京舉行會談，雙方簽署《中華人民共和國與聖多美普林西比共和國恢復外交關係的聯合公報》。

(中時)