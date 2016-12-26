2017雞年到 年節送禮「旺旺」來
2016年關將近，新年即將到來，說到過年不可不提中國人傳統年節送禮習俗，過年期間親朋好友帶著年節禮盒寒暄拜訪，好不熱鬧。
「鳳梨」一直被中國人視為新年吉祥之物，取台語「旺來」諧音，象徵祈願新年好運旺旺來，連鎖品牌「微熱山丘」針對新年推出「新年限定包裝鳳梨酥禮盒」，以鮮紅色為主色調，搭配2017傳統生肖「雞」為主題，禮盒上印製逗趣黃色羽毛小雞，以一元復始嶄新氣象，象徵掀開新的一頁，即日起開放預購，12月27日全省通路同步販售。
「微熱山丘鳳梨酥」有別坊間以冬瓜製作內餡，選用台灣土鳳梨熬煮後，經3個月低溫熟成，讓鳳梨纖維質地變軟，保留原始風味不添加過多調味，外層酥皮以產銷履歷紅殼鮮力蛋、純天然奶油及日本麵粉製成，入口微酸鳳梨清香瞬間滿溢口中，佐以外皮淡淡奶香，讓人吮指回味。
(中時)
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