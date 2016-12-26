木工歌手陳思瑋出輯 謝黃子佼領入行
本業是木工的歌手陳思瑋曾在選秀節目「我要當歌手」中脫穎而出，磨練3年後，終於將推出首張專輯，他感謝當初在選秀海選時，極力推薦他的主持人黃子佼，成為領他入行的伯樂。
陳思瑋3年前參加歌唱選秀節目「我要當歌手」，因聲音高亢宏亮、質樸真誠而脫穎而出，並在2013年奪冠、發行單曲EP。之後，陳思瑋回歸木工本業，不定期地在台北的LIVE HOUSE駐唱，磨練了3年，終於有機會推出首張專輯「你這傢伙」。
陳思瑋在參加選秀比賽時，曾以一曲「大海」唱到小燕姐感動落淚，更讓評審黃國倫驚呼他的「鐵肺」演唱實力。然而，在此之前陳思瑋其實對自己很沒自信，少年時期還一度相當自閉，直到有一天他聽了王力宏、張學友、Tank的歌，覺得好聽而跟著哼唱，無意間讓朋友發現他的歌唱天賦，才開啟了他對音樂的嚮往道路。
能夠成為歌手，陳思瑋感恩地說，領他踏上歌手這條路的伯樂就是佼哥，因為當時歌唱選秀海選時，是被黃子佼極力推薦而晉級入選；他也感謝小燕姐給予的鼓勵，讓他對自己多了些信心。
對於首張專輯，陳思瑋說，「我很珍惜這些歌，是它們讓我開啟了光明的一面，就像專輯裡我翻唱李宗盛老師的『真心英雄』第一句歌詞一樣，『在我心中曾經有個夢，要用歌聲讓你忘了所有的痛』，我也希望能用我的歌幫助一些朋友走出傷痛。」1051226
(中央社)
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