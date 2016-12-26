學生扮一日議員質詢 正牌議員傷腦筋

高雄市議會今來了數十名擔任「一日議員」的國中生，他們犀利的質詢，從陳抗、美食到追星等議題，讓扮演官員的市議員腦筋得頻頻急轉彎。

市議會上午舉行議員就職2週年與學生對話活動，位在議會對面的忠孝國中由校長黃微雅領軍，約60名學生參與「1日議員」質詢官員活動，由議長康裕成和「1日議長」劉芷彤並肩主持議事，由議員扮官員備詢，讓這堂特別的公民課趣味橫生。

擔任一日議員的學生紛紛搶著「質詢」，有人提問議會廣場常被抗議團體包圍占據、也有人問關心議員心目中的偶像及如何「追星」，還有人要求官員即興表演等，也有學生問美食、議會外交、跨年怎麼過等。

市議員李雅靜索性把鳳山區內的美食大特蒐，從雞肉飯、臭豆腐說到意麵、豬血湯，果然可以拉近與學生的距離，聊開了。

至於市議會廣場頻頻被抗議團體包圍，康裕成說，議會是「民主殿堂」，即便只是個人意見，也被容許表達，不過希望表達者守秩序，遵守應有的民主風度和規範。

她又說，議會是理性問政、嚴格監督的地方，鼓勵學生認真並盡到應盡的本分，並期盼大家立定志向，做好未來接棒的準備。

市議會，這場「一日議員」活動寓教於樂，讓學生用活潑的方式見習民主，並讓民主意識在他們心中萌芽滋長。1051226

(中央社)