中聖復交 學者：兩岸外交恐進入對峙期
聖多美普林西比與中國大陸今天宣布復交；國內學者指出，聖國與中華民國斷交後不到一週的時間就與大陸復交，說明兩岸外交休兵已劃下句點，兩岸外交恐已進入「對峙期」。
大陸外交部官網公布，大陸外交部長王毅26日在北京與聖國外長布特流（Urbino Botelho）會談。兩人會談後簽署兩國復交聯合公報。
對於中聖復交，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授黃介正說，大陸與聖多美普林西比復交是可以想見的，但是聖國與中華民國21日斷交後，不到一週的時間就與大陸復交，說明兩岸「外交休兵」劃下休止符。
他分析，台灣與甘比亞在2013年斷交後，經歷一段長時間，中國大陸在蔡英文總統當選後，今年3月間才決定與甘比亞復交。這種情形是不同於大陸與聖多美普林西比快速復交的模式。
他認為，兩岸外交恐已進入「對峙期」，後續台灣與21個邦交國的關係值得密切關注。
前國防部副部長林中斌指出，大陸與聖多美普林西比復交，有別與甘比亞復交的模式，兩者不可同日而語，這有很大的區別性。
他說，中華民國與甘比亞在2013年斷交，一直到今年初，中國大陸才與甘比亞復交；如今大陸與台灣斷交5天的聖比美普林西比復交，說明了外交休兵─「甘比亞模式」恐不再。
聖多美普林西比台北時間21日宣布與中華民國斷交。外傳聖國曾向台灣索討新台幣64億元金援，外交部長李大維表示，他不便證實數字是多少，「的確聖國方面曾經提出一個天文數字」，但是台灣不願做金錢遊戲。1051226
(中央社)
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