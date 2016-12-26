賓士車藏槍刀欲滋事 警先發制人

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許姓等3名男子今天共乘一部賓士車，車內藏有槍械及利器意圖滋事，警方據報立即前往逮人，當場起出2把手槍、4發子彈、2把西瓜刀及3支球棒，將許男等3嫌送辦。

高市警局左營警分局上午據報於轄區華夏、新莊路口逮捕許姓、徐姓及王姓男子。

警方表示，當時賓士車尚未熄火，民眾緊張報案，懷疑許男等3人受託處理債務糾紛或要尋仇才攜械同車，但許男等3人都否認犯法並相互推諉，強調不知為何車上有這些槍械，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦。 1051226

(中央社)