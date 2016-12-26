雪季登玉山國家公園 加強注意安全

我要評比

玉山國家公園有多條熱門登山路線，隨著高山雪季來臨，提醒登山者須有充足冬攀經驗與裝備，應加強注意安全，勿逞強登山。

玉山國家公園內有玉山主峰、玉山主群峰線、馬博橫斷線、八通關日治越道、南二段等知名長程登山路線，由於高山雪季來臨，超過3000公尺以上高山若遇水氣配合，就有很高降雪機會或步道結冰，玉山國家公園管理處今天呼籲，務必注意冬季雪地登山安全。

玉管處表示，非雪季期間，登山者穿越山區陡坡、裸岩、崩塌地、斷崖等地形，平常即存在意外機率，一旦遇山區降雪或步道結冰，危險機率更增加，登山者除要克服腳下困難，還要面對低溫、強風、濃霧，甚至暴風雪，若缺乏應對經驗，意外風險很高。

玉管處指出，雪季登山需克服低溫嚴酷氣候，除留意身體狀況、做好保暖措施，充足的裝備與雪地經驗、行前訓練更重要，隊伍也應選擇雪地登山經驗豐富的領隊或教練，若發現隊員身體不適，應立即應變處置，勿拖延狀況導致無法挽回。

玉管處也表示，玉山主群峰線民國106年2月實施靜山管制，禁止進入；其他登山路線如遇下雪，即實施雪季管制措施，不論是人員體力、技術能力、裝備都必須更加謹慎，以安全為最高原則。1051226

(中央社)